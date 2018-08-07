2018-08-07T18:17:50+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил в два раза увеличить площадь территорий обработки против борщевика

Вопрос был поднят во время рабочей поездки главы региона в Лысковский район
Глеб ТУМАНОВ
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7 августа 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин совершил рабочую поездку в Лысковский район. Одним из вопросов, поднятых на встрече с жителями Лысковского района, стала борьба с борщевиком. На недостаточные меры по обработке территории против борщевика пожаловалась местная жительница.

Присутствовавший на встрече и.о.министра сельского хозяйства региона Алексей Морозов сообщил, что в районе в этом году обработано 68 га.

- Считаю эти меры недостаточными, - отметил Глеб Никитин. -Поручаю руководителям районов области и министерству сельского хозяйства региона в следующем году вдвое увеличить площадь обработки. Также необходимо изучить опыт других регионов по принуждению собственников земли принимать меры по борьбе с борщевиком. Эта проблема в регионе должна решаться системно, - добавил глава региона.

Справка

Борщевик Сосновского по праву можно назвать одним из наиболее коварных растений. Эти высокие зонтики из мелких белых цветов привлекают внимание. О том, что борщевик — настоящее биологическое оружие, люди догадываются лишь через некоторое время после контакта.

Сок борщевика содержит фуранокумарины. Эти токсические вещества лишают кожу защиты от ультрафиолета. Они действуют не сразу: между непосредственным контактом и развитием может пройти от одного часа до нескольких дней.

Достаточно человеку выйти на солнце — и кожа, на которую попал сок борщевика, моментально получит сильнейший ожог. Со всеми сопутствующими: очевидными покраснением и болезненностью и не столь очевидными, но гораздо более опасными повреждениями клеток, чреватыми меланомой

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