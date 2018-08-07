В Нижний Новгород привезут картины из Третьяковки

7 Авг. 17:51 2018-08-07T17:55:25+03:00

Произведения русских импрессионистов с 28 августа будут в Нижегородском художественном музее

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28 августа 2018 года в Нижегородском художественном музее откроется выставка произведений русских импрессионистов «Движение к свету». Экспозиция будет работать по 18 ноября 2018 года.

На выставке будет представят около 80 работ конца XIX-начала XX века из собраний Третьяковской галереи, Русского музея и еще пяти российских музеев (ГМИИ РТ (Казань), ЕМИИ (Екатеринбург), ПГХГ (Пермь), ПГКГ (Владивосток), НГХМ (Нижний Новгород), СОХМ (Самара)).

Нижегородцы увидят произведения Константина Коровина, Игоря Грабаря, Сергея Виноградова, Станислава Жуковского, Леонарда Туржанского, Константина Юона, а также крупнейших мастеров отечественного искусства, обращавшихся к импрессионизму на определенном этапе своего творчества – Ильи Репина, Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Виктора Борисова-Мусатова.

- Мы включили в экспозицию единственное западноевропейское полотно – картину Огюста Ренуара «Женщина, смотрящая на птичку». Это произведение принадлежит к числу ранних, очень редких работ великого мастера, одного из основоположников импрессионизма, - рассказали организаторы.