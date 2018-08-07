В часы пик трамваи в Нижнем Новгороде будут ходить чаще

7 Авг. 17:22 2018-08-07T17:22:17+03:00

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В Нижнем Новгороде изменилось расписание движения трамваев и троллейбусов в рабочие дни. Теперь в час пик транспорт будет ходить чаще. Сократить интервалы получилось за счет увеличения подвижного состава. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Нижегородэлектротранс».

Так, в будни с 17.00 до 20.00 уменьшены интервалы движения на трамвайных маршрутах:№2 - до 6-7 минут, №3 - 17.00 до 4-5 минут, после 18.30 до 11-17 минут, №5 - до 9 минут, №№6 и 7 - до 6-7 минут, №21 - до 10-11 минут, №27 - до 14-15 минут.

Интервалы движения троллейбусных маршрутов сокращены:№№9 и 17 - до 10 минут, №10 - до 7-8 минут, №13 - до 10 минут, №15 - до 7-9 минут, №25 - до 9-10 минут, №31 - до 10 минут, движение маршрута №3 продлено до 17.558, а интервалы сокращены до 12-13 минут.

Напомним, шестого марта 2018 стартовал сбор предложений от нижегородцев по усовершенствованию маршрутной сети Нижнего Новгорода.