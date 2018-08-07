2018-08-07T17:06:53+03:00
Общество

В Нижегородской области показатель смертности превысил рождаемость

В области зарегистрировано 15595 родившихся и 25347 умерших
Светлана СТРОКАН
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Нижегородстат опубликовал информацию о демографической ситуации в регионе за январь-июнь текущего года. Как сообщает ведомство, в области было зарегистрировано 15595 родившихся и 25347 человек умерших.

В сравнении с тем же периодом прошлого года число родившихся уменьшилось на 1119 младенцев (6,7%), а число умерших увеличилось на 889 человек (3,6%).

За январь – июня текущего года в Нижегородскую область прибыло 14605 человек и выбыло 16044 человек. Область имеет отрицательное сальдо миграции, которое составляет 1439 человека.

Напомним, в 2017 году Нижегородский регион лидировал по числу умерших на 1000 человек населения среди субъектов ПФО. Естественный прирост населения составляет -3,4 на 1000.

Для сравнения: в Татарстане зафиксировано 11,7 умерших на 1000 человек. Естественный прирост населения составил +3,0 на 1000.

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