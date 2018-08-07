В Богородском районе 17-летний студент пырнул ножом товарища по рыбалке

7 Авг. 16:30 2018-08-07T16:30:08+03:00

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В Богородском районе Нижегородской области подросток пойдет под суд за то, что пырнул ножом рыбака. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

17-летний студент техникума обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

25 мая 2018 года на берегу реки между обвиняемым и его знакомым произошла ссора, в ходе которой молодой человек нанес ему ножевое ранение по телу. Пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Он выжил благодаря квалифицированной медицинской помощи.

Заключением проведенной в ходе предварительного расследования судебно-медицинской экспертизы установлено, что потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело передано в суд. Ранее обвиняемый не был судим.