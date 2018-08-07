2018-08-07T15:25:06+03:00
Происшествия

В Кстовском районе иномарка сбила 8-летнего велосипедиста

Юлия ИСАЕВА
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В Кстовском районе Нижегородской области школьник на велосипеде попал под колеса иномарки. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария случилась 6 августа около шести часов вечера в поселке Селекционная станция на улице Центральная. Водитель автомобиля марки «Хендай» сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть перед близко идущим транспортом.

В результате пострадал 8-летний ребенок. Его осмотрели врачи. Мальчик находится в сопровождении отца.

Ранее сообщалось, что в Городецком районе водитель «Хендая» опрокинула машину в кювет. В результате ДТП погиб находившийся в машине 69-летний мужчина. За рулем «Хендая» была 47-летняя женщина со стажем вождения — 14 лет. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.

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