В Балахне из-за поджога сгорели два отечественных автомобиля

7 Авг. 14:29 2018-08-07T14:29:49+03:00

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В Балахне (Нижегородская область) поздно ночью 6 августа сгорели два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел около половины второго ночи на улице Черепичная. Когда приехали пожарные, уже горели автомобили марки ВАЗ-2114 и ВАЗ-2112.

Они обгорели на площади четыре квадратных метра. Предположительной причиной случившегося стал поджог.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 27 июля в 10.30 утра в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Новгорода поступило сообщение об очаге возгорания мусора вблизи леса в Автозаводском районе. Пожарные службы, погрузчики и бульдозеры выехали на место в районе дома 33 а по улице Новополевой. Огонь прошелся по одному гектару. Всего было охвачено 150 квадратных метров прилегающей к лесу площади.