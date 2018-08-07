На Нижний Новгород надвигаются грозы, ливни и град

7 Авг. 13:46 2018-08-07T13:47:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие три часа в Нижнем Новгороде и области ожидаются грозы, ливни, в отдельных районах град, а при грозе еще и отдельные порывы западного ветра со скоростью до 18 метров в секунду. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с такими погодными условиями прогнозируется возникновение ЧС не выше муниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом ЛЭП. Кроме того, может нарушиться работа объектов ЖКХ и энергетики. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Также может увеличиться количество ДТП.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям Нижегородской области во время града не выходить из дома и держаться подальше от окон. Также специалисты советуют держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций.

- Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение, - заявили сотрудники МЧС.

Если вдруг вы оказались на улице, постарайся укрыться в ближайшем здании. Ни в коем случае не прячьтесь под деревьями.

Во время грозы также рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.