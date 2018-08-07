Житель Павлова получил условный срок за присвоение наследства своего отца

7 Авг. 13:24 2018-08-07T13:24:32+03:00

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В марте 2018 года Павловский городской суд вынес приговор местному жителю. Его обвинили по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В результате 50-летний подсудимый получил два с половиной года условного срока с испытательным сроком два года.

С 1 по 5 февраля 2016 года он пришел в местный банк, обманул сотрудника и снял со счетом своего погибшего отца примерно 260 тысяч рублей. Эти деньги отец завещал его родному брату. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению.

Осужденный виновным себя не признал, просил обвинительный приговор отменить и оправдать. Он считал себя наследником отца.

Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда, согласившись с позицией прокурора, доводы стороны защиты оставила без удовлетворения, приговор – без изменения.