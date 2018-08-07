Жители семи домов на Автозаводе остались без света

7 Авг. 13:02 2018-08-07T13:02:42+03:00

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Сегодня, 7 августа, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в семи домах отключили электричество. Это связано с плановыми работами. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

Речь идет о домах №22,24 и 28 на улице Дьяконова, №11,17 и 19 на улице Газовская и №8 на улице Дружаева. Жители этих домов пробудут без света до пяти часов вечера. Изменения вступили в силу в 9 часов утра.

Ранее сообщалось, что 77 нижегородских домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода были лишены лицензий. Все они с 1 января 2018 года не имеют в управлении ни одного многоквартирного дома. В соответствии с изменениями в жилищном кодексе России, срок действия лицензий тех компаний, в управлении у которых нет многоквартирных домов, составляет шесть месяцев. Для многих из них точкой отсчета стало 11 июля.