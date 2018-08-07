7 августа в Нижнем Новгороде не работают четыре светофора
Сегодня, 7 августа 2018 года, в Нижнем Новгороде отключены четыре светофора. Об этом сообщается на сайте центра организации дорожного движения.
Так, с 10 часов утра до 17:00 отключено электроснабжение светофора на пересечении улиц Пролетарская и Карла Маркса.
У остальных трех объектов проводится техническое обслуживание. Речь идет о светофорах на участках Московское шоссе - Магазин «Лента», улица Бринского - Остановка «Подновье» и улица Бринского - улица Верхнепечерская. Время завершения работ не указано.
Напомним, 31 июля 2018 года в Нижнем Новгороде началась замена и обновление светофорных объектов по программе «Безопасные и качественные дороги».
В этом году планируется заменить порядка 200 светофоров. Приоритетными являются дороги, где чаще всего происходят ДТП.