7 августа в Нижнем Новгороде не работают четыре светофора

7 Авг. 12:15 2018-08-07T12:15:43+03:00

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Сегодня, 7 августа 2018 года, в Нижнем Новгороде отключены четыре светофора. Об этом сообщается на сайте центра организации дорожного движения.

Так, с 10 часов утра до 17:00 отключено электроснабжение светофора на пересечении улиц Пролетарская и Карла Маркса.

У остальных трех объектов проводится техническое обслуживание. Речь идет о светофорах на участках Московское шоссе - Магазин «Лента», улица Бринского - Остановка «Подновье» и улица Бринского - улица Верхнепечерская. Время завершения работ не указано.

Напомним, 31 июля 2018 года в Нижнем Новгороде началась замена и обновление светофорных объектов по программе «Безопасные и качественные дороги».

В этом году планируется заменить порядка 200 светофоров. Приоритетными являются дороги, где чаще всего происходят ДТП.