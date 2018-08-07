Малыши до трех лет смогут посещать новые ясли в детских садах №440 и №465 Приокского района

7 Авг. 11:42 2018-08-07T11:42:54+03:00

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Дополнительные ясельные группы в детских садах №440 и №465 созданы для детей в возрасте до трех лет. Сейчас в помещениях идут ремонтные работы — уже установили окна, а стены требуют оштукатуривания и покраски.

По словам специалистов профильного управления районной администрации, новые группы будут рассчитаны на кратковременное пребывание - ребенок находится в детском саду первую половину дня, а после обеда родители забирают его домой. Также на объектах ремонтируют кровлю

Напомним, во время проверки готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что в городе будут развивать сеть ясельных групп - для помощи молодым родителям и социализации самых маленьких нижегородцев. Уже в этом году на средства из федерального и областного бюджетов начнут строить девять специализированных помещений для малышей в существующих детских садах.