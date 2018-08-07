2018-08-07T09:46:05+03:00
Общество

Пропавшие в Павлове 16-летние Коля Иконников и Вадим Белов найдены живыми

Юлия ИСАЕВА
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Несколько дней назад стало известно, что в Павлове без вести пропали 16-летние Коля Иконников и Вадим Белов. 6 августа в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер» появилась информация, что их нашли живыми.

Мальчики ушли из Павловского санаторного детского дома 27 июля 2018 года и не вернулись. Где они находились в течение 10 дней – неизвестно.

Напомним, с 1 августа в Нижегородской области разыскивают 13-летнюю девочку. Маша Ложкарева уехала кататься на велосипеде в районе садового товарищества «Борок» в деревне Горный Кстовского района и не вернулась. С тех пор прошла уже почти неделя: более 400 человек прочесывают окрестности в поисках девочки.

Сейчас на место происшествия съезжаются добровольцы из разных регионов России. К операции подключились полицейские, войска, МЧС и администрация района. Но пока все тщетно. Несколько дней назад было объявлено большое вознаграждение за информацию о местонахождении девочки.

В настоящее время расширена территория поиска пропавшего ребенка: проводится обследование лесных массивов, полей, исследуются водоемы.

Приметы Маши: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.

Она была одета в белую футболку с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, при себе был сотовый телефон. Девочка уехала на велосипеде красного цвета.

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