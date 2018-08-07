Птичий грипп выявлен в Павлове и устранен
В Нижегородской области обнаружили птичий грипп. Очаг гриппа был локализован в личном подсобном хозяйстве в Павлове, в котором содержалось 14 кур. Информацию сообщили в региональном комитете госветнадзора. Специалисты госветнадзора провели дезинфекцию подворья препаратом «арбицид».
- Как показало расследование, владелец подворья приобрел зараженную птицу без сопроводительных ветеринарных документов с рук. Предположительно, куры были завезены из Республики Чувашия, - прокомментировал сотрудники комитета возникшую ситуацию.
Сейчас ветеринары проводят необходимые мероприятия для предупреждения дальнейшего распространения заболевания.
В комитете госветнадзора обратились к жителям Нижегородской области с убедительной просьбой не приобретать птицу без сопроводительных ветеринарных документов в местах несанкционированной торговли, так как это может привести к заносу гриппа птиц на территорию региона.