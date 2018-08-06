2018-08-06T18:33:46+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Будем поддерживать частные организации, готовые включиться в социальное обслуживание населения»

Глава Нижегородской области подвел итоги очередной отраслевой сессии по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития региона
Глеб ТУМАНОВ
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги очередной отраслевой сессии по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития региона. Главной темой для обсуждения стала социальная политика. В работе сессии приняли участие представители общественных организаций, НКО, сотрудники органов социальной защиты, ветеранских организаций. Более 130 участников были распределены по шести рабочим группам.

Темами групп стали вопросы поддержки семьи, материнства и детства, вопросы занятости и миграции,, вопросы развития перинатальной медицины, создания в регионе условий для активного долголетия, пространства для жизни и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья; а также вопросы повышения качества социальных услуг, работа с неблагополучными семьями.

По итогам работы каждая группа представила свои предложения и замечания в проект Стратегии.

- Наша группа выработала предложения по созданию центров общения для людей, которые вышли на пенсию. Программа активного долголетия должна писаться заинтересованными сторонами – пенсионерами и людьми предпенсионного возраста, - сообщила заместитель председателя НРО «Союз пенсионеров России» Татьяна Богданова.

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