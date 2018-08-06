В Городецком районе водитель «Хендая» опрокинула машину в кювет
ДТП со смертельным исходом произошло в Городецком районе, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Четвертого августа в 10:35 на третьем километре подъезда к поселку Ильински от автодороги Городец – Зиняки – Кантаурово водитель не справилась с управлением и машина полетела в кювет.
За рулем «Хендая» была 47-летняя женщина со стажем вождения — 14 лет. Находящийся на пассажирском сиденье 69-летний мужчина погиб.
Сама водитель госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.
Напомним, страшная авария с участием автомобиля «Тойота» произошла в Лукояновском районе 20 мая, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. ДТП случилось на 182 км автодороги Нижний Новгород – Саратов.
20-летняя девушка, управляя «Тойотой», решила обогнать впереди идущий транспорт. Во время обгона водитель не справилась с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет.