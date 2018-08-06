2018-08-06T16:04:48+03:00
Общество

В Канавине отремонтировали 49 000 квадратных метров дорог из 52 000

Практически на 100% завершен ямочный ремонт в Канавинском районе
Светлана СТРОКАН
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Практически на 100% завершен ямочный ремонт в Канавинском районе. На текущий момент отремонтировано более 49 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Об этом сообщили в управления коммунального хозяйства и благоустройства. Основные работы были проведены на улицах Гордеевская, Тонкинская, Гороховецкая, Генерала Зимина, Ухтомского, Путейская и на Московском шоссе.

Напомним, в рамках ведущейся кампании по ямочному ремонту с апреля по сентябрь в Канавинском районе запланировано привести в нормативное состояние более 52 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

- По итогам работ будет произведен комиссионный объезд, в ходе которого специалисты оценят качество выполненного ремонта. В случае недобросовестного отношения к возложенным обязанностям к подрядчикам будут применены штрафные санкции с требованием исправить брак, - сказал начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района Антон Максимов.

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