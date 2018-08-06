Глеб Никитин: «Участников «Команды правительства» оценят эксперты НИУ – филиала РАНХиГС"
Эксперты оценят компетенции участников программы «Команда правительства». Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Участники всех конкурсных траекторий (на пост министра культуры Нижегородской области, заместителей главы Нижнего Новгорода и в резерв управленческих кадров региона), успешно преодолевшие народное голосование и публичную защиту проектов, допущены к этапуassessment center.
- В рамках этапа кандидатов ожидает онлайн-тестирование и личностно-профессиональная диагностика для выявления их управленческого потенциала. Кроме того, кандидатам, претендующим на включение в резерв управленческих кадров, будет предложено принять участие в оценочной деловой игре, - рассказал Глеб Никитин.
По итогам этапа будет сформирован резерв управленческих кадров из 30 человек, а также сформированы рекомендации по кандидатам на замещение позиций министра культуры Нижегородской области и заместителей главы Нижнего.
Кандидаты на пост министра культуры проходят этап assessment center с 4 по 6 августа, в резерв управленческих кадров региона – с 6 по 18 августа (17-18 августа - деловая игра), кандидаты на посты заместителей главы областного центра – с 18 по 22 августа.