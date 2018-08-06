2018-08-06T15:59:38+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Участников «Команды правительства» оценят эксперты НИУ – филиала РАНХиГС"

Этап assessment center пройдут участники всех конкурсных траекторий
Глеб ТУМАНОВ
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Эксперты оценят компетенции участников программы «Команда правительства». Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Участники всех конкурсных траекторий (на пост министра культуры Нижегородской области, заместителей главы Нижнего Новгорода и в резерв управленческих кадров региона), успешно преодолевшие народное голосование и публичную защиту проектов, допущены к этапуassessment center.

- В рамках этапа кандидатов ожидает онлайн-тестирование и личностно-профессиональная диагностика для выявления их управленческого потенциала. Кроме того, кандидатам, претендующим на включение в резерв управленческих кадров, будет предложено принять участие в оценочной деловой игре, - рассказал Глеб Никитин.

По итогам этапа будет сформирован резерв управленческих кадров из 30 человек, а также сформированы рекомендации по кандидатам на замещение позиций министра культуры Нижегородской области и заместителей главы Нижнего.

Кандидаты на пост министра культуры проходят этап assessment center с 4 по 6 августа, в резерв управленческих кадров региона – с 6 по 18 августа (17-18 августа - деловая игра), кандидаты на посты заместителей главы областного центра – с 18 по 22 августа.

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