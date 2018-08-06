2018-08-06T15:48:27+03:00
Общество

Нижегородским детям-сиротам подарили школьные принадлежности и книги

К новому учебному году ребятам доставили 18 подарочных коробок
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках проекта почтой доставлены около 300 подарков со школьными принадлежностями и книгами для детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях. Посылки с подарками к новому учебному году получат ребята в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Екатеринбурге.

- В пересылке важного груза были задействованы 40 операторов почтовой связи, семь водителей автотранспорта, пять объектов почтовой связи и один региональный почтамт. В Нижний Новгород отправления доехали всего за сутки. Вес посылок для детей составил более 160 кг. В преддверии нового учебного года более 50 детей-сирот, ребят из многодетных и приемных семей получат подарки, школьные принадлежности и книги, – отметил руководитель Нижегородского филиала Почты России Сергей Орлов.

- Теперь нам предстоит разобрать 18 подарочных коробок и пригласить ребят на вручение, – поделилась Елисеева Наталья, исполнительный директор нижегородской региональной общественной организации «Детский проект», которая является региональным партнером фонда «Найди семью».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину