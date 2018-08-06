Нижегородским детям-сиротам подарили школьные принадлежности и книги

6 Авг. 15:48 2018-08-06T15:48:27+03:00

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В рамках проекта почтой доставлены около 300 подарков со школьными принадлежностями и книгами для детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях. Посылки с подарками к новому учебному году получат ребята в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Екатеринбурге.

- В пересылке важного груза были задействованы 40 операторов почтовой связи, семь водителей автотранспорта, пять объектов почтовой связи и один региональный почтамт. В Нижний Новгород отправления доехали всего за сутки. Вес посылок для детей составил более 160 кг. В преддверии нового учебного года более 50 детей-сирот, ребят из многодетных и приемных семей получат подарки, школьные принадлежности и книги, – отметил руководитель Нижегородского филиала Почты России Сергей Орлов.

- Теперь нам предстоит разобрать 18 подарочных коробок и пригласить ребят на вручение, – поделилась Елисеева Наталья, исполнительный директор нижегородской региональной общественной организации «Детский проект», которая является региональным партнером фонда «Найди семью».