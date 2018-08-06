В Нижегородской области в 2018 году питьевая вода стала чище, чем четыре года назад

6 Авг. 14:54 2018-08-06T14:54:57+03:00

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95,2% населения Нижегородской области потребляют питьевую воду гарантированного качества. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Всего на территории области эксплуатируется 2324 поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Специалисты отметили стабильное уменьшение количества источников без зоны санитарной охраны.

- Основными причинами несоответствие проб воды требованиям гигиенических нормативов являются сброс неочищенных, либо недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, - сообщили сотрудники Роспотребнадзора.

Доля проб, не соответствующих нормативам по санитарно- химическим показателям, снизилась с 15,2% в 2013-ом до 10 % в 2017 году. Доля проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, снизилась с 3,9% в 2013-м до 2,4% в 2017 году.

Такая же тенденция сохранилась и в 2018 году.