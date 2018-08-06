Нижегородцам стоит опасаться адской жары: она повлечет за собой лесные пожары

6 Авг. 13:50 2018-08-06T13:50:23+03:00

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В МЧС предупреждают о высокой пожароопасности лесов и торфяников с седьмого по десятое августа. По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в связи с жарой повышается вероятность возникновения природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Сотрудники МЧС предостерегают о необходимости держаться подальше от лесов и торфяников, не жечь мусор на садовых участках и вблизи леса:

- Стеклянные бутылки и осколки лучше не оставлять на освященных полянах, так же как и промасленные тряпки. То же самое касается и золы, спичек, окурков, - сообщили в МЧС.

Напомним, в ближайшую неделю лето не отступит, а в пятницу — 10 августа ожидается самый жаркий день на неделе. По прогнозам синоптиков, все выходные снова будет очень высокая температура — до +28 градусов.