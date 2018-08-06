Нижегородка из Лысковского района обгорела в пожаре

6 Авг. 12:01 2018-08-06T12:01:16+03:00

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Двое нижегородцев – мужчина и женщина пострадали в пожаре в частном доме доме в деревне Неверово Лысковского района. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Пятого августа в 11.00 в отдельно стоящем здании на частной жилой территории неожиданно вспыхнул пожар. Несмотря на то, что пламя не успело распространиться, пострадать от него все же успела 42-летняя хозяйка дома — обгорели постельные принадлежности и одежда на женщине. Женщина получила ожоги 75-80 процентов тела второй степени. 41-летний мужчина — семи процентов тела второй степени. Пострадавшую госпитализировали в Лысковскую ЦРБ.

- Предположительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Пожар потушили на площади один квадратный метр.