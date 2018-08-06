2018-08-06T11:32:10+03:00
Общество

Госдолг Нижегородской области уменьшился на 5,6 миллиардов рублей

Объем госдолга по данным на август составил 70,4 млрд рублей
Глеб ТУМАНОВ
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Госдолг Нижегородской области уменьшился на семь процентов с начала 2018 года. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Государственный долг области уменьшился на 5,6 миллиардов рублей по состоянию на первое августа 2018 года и составил 70,4 миллиардов рублей.

В структуре государственного долга 0,4% составляют государственные гарантии, 54,3% - государственные ценные бумаги, 45,3% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета.

Напомним, что государственный долг региона на первое января 2018 года составлял 76,03 миллиардов рублей. Это на три процента меньше, чем на первое января 2017 года.

Ранее сообщалось, что по поручению главы региона Глеба Никитина, бюджет Нижегородской области на 2018 год был сверстан без дефицита, что позволило снизить госдолг дополнительно на 1,5 миллиарда рублей и принять участие в федеральной программе по реструктуризации бюджетных кредитов.

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