2018-08-06T11:21:55+03:00
Общество

Глеб Никитин открыл новое здание «Дома ремесел» в Урене

Глава города предложил тиражировать проект уренского дома в других районах области
Глеб ТУМАНОВ
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин открыл новое здание «Дома ремесел» в Урене. Строительство нового здания было начато в 2017. До этого «Дом ремесел», созданный в 1995 году, размещался в здании 1929 года постройки.

- Замечательно, что новый «Дом ремесел» создан именно в таком архитектурном решении – деревянного терема. Это передает дух нижегородского севера, - отметил в ходе торжественного открытия глава региона. - Я не раз слышал о работе «Дома ремесел». За годы работы количество учащихся выросло с 80 до 300 человек. Это помогает сохранять и развивать традиции русских художественных промыслов. Уверен, что проект уренского дома ремесел можно тиражировать и в других районах региона, - добавил Глеб Никитин.

Затем Глеб Никитин поздравил жителей Уреня с Днем города – 45-летием. Празднование прошло в парке «Борок».

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