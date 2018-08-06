Станислав Коняшов ушел в лес в поселок Мулино и не вернулся

6 Авг. 11:08 2018-08-06T11:08:55+03:00

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48-летнего Станислава Коняшова разыскивают с первого августа. Мужчина ушел в лес около 13:00 в поселке Мулино и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Волотеры описывают пропавшего как человека среднего телосложения с седыми волосами и ростом около 175 см. Последний раз мужчину видели в красной футболке, синих спортивных штанах и черных кроссовках. На груди у Станислава набита тату и из особых примет также выделяют прихрамывающую походку.

Отряд и правоохранительные органы принимают любую информацию о пропавшем по номерам 8 (831) 291-51-51 (волонтеры) и 102 (полиция).

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой. Девочка уехала кататься на велосипеде около 19:00 первого августа изСНТ "Борок" в Кстовском районе и пропала. На поиски девочки отряды волонтеров ищут добровольцев.