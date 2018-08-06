Нижегородец занял первое место на международном турнире по Окинавскому каратэ и кобудо

6 Авг. 10:12 2018-08-06T10:12:06+03:00

Соревнования проходят в японском городе Наха с 1 по 8 августа

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Алексей Груздев из нижегородского клуба «Футуга» занял «золото» на первом международном турнире по Окинавского каратэ и кобудо, который проходит в японском городе Наха с первого по восьмое августа.

Всего в соревнованиях принимают участие 3,5 тысяч спортсменов из разных стран мира.

Алексей Груздев участвовал в дисциплине ката с одним из самых сложных видов оружия сай (трезубец) и был признан лучшим.

Справка

Окинава – самый крупный остров японского архипелага Рюкю. «Окинава-тэ» означает рука Окинавы и «каратэ» - китайская рука. Окинавское каратэ существенно отличается от своего японского собрата. К началу XIX в. сложились три основных варианта окинава-тэ. Они получили названия Наха-тэ, Сюри-тэ и Томари-тэ по имени мест формирования. Из них позже возникло современное каратэ: стиль годзю рю каратэ, стиль сито рю каратэ и некоторые другие менее известные школы