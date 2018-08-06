Шатковского экс-полицейского осудили за обман в 800 000 рублей

6 Авг. 09:47 2018-08-06T09:47:12+03:00

Бывшего полицейского лишили свободы на один год и восемь месяцев и арестовали в зале суда

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Сотруднику правоохранительных органов вынесли приговор за покушение на мошенничество.

С 2 по 14 февраля 2018 года сотрудник полиции при встречах и телефонных переговоров сообщил индивидуальному предпринимателю заведомо ложные сведения о том, что сотрудники регионального ГУ МВД России собираются привлечь его к уголовной ответственности. Но за взятку в сумме 800 000 рублей они этого делать не будут. Индивидуальному предпринимателю полицейский сообщил о своей готовности выступить в качестве посредника.

После этого, 14 февраля индивидуальный предприниматель передал злоумышленнику 200 000 рублей, а также листы бумаги с подражанием Билетам Банка России на сумму 450 000 рублей, якобы для взятки сотрудникам полицейского главка.

Однако довести до конца свой преступный умысел он не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области.

Суд признал бывшего полицейского виновным и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, он был арестован в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.