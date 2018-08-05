ХК «Автомобилист» выиграл у ХК "Спартак" в Нижнем Новгороде
Второй матч Кубка губернатора Нижегородской области прошел в КРК "Нагорный". На льду встретились ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга и ХК «Спартак» из Москвы. И не смотря на то, что из Екатеринбурга ехать гораздо дальше, чем из Москвы, уральские хоккеисты оказались сильнее столичных спортсменов. Об этом говорится на официальном сайте екатеринбургского клуба.
Счет в середине первого периода открыл Алексей Василевский, реализовав большинство. После перерыва ХК Автомобилист» осталась в меньшинстве, и москвичи смогли отыграться. Но Дэн Секстон вывел “Автомобилист” вперед. Однако соперники не собирались сдаваться и быстро выровняли счет. Победный гол на 1-й минуте забил новичок ХК «Автомобилист».
Екатеринбургские хоккеисты по ходу встречи дважды оставался втроем, но больше не позволили “Спартаку” догнать себя.
В матче шайбы забросили:
1:0 Василевский
1:1 Трунев
2:1 Сектон (Да Коста)
2:2 Хохлачев (Филатов)
3:2 Секстон (Доус, Да Коста)