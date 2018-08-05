2018-08-05T18:28:36+03:00
Общество

ХК «Автомобилист» выиграл у ХК "Спартак" в Нижнем Новгороде

Во время второго матча Кубка губернатора Нижегородской области улыбнулась Екатеринбургу
Юлия ДАНЧЕНКО
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Второй матч Кубка губернатора Нижегородской области прошел в КРК "Нагорный". На льду встретились ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга и ХК «Спартак» из Москвы. И не смотря на то, что из Екатеринбурга ехать гораздо дальше, чем из Москвы, уральские хоккеисты оказались сильнее столичных спортсменов. Об этом говорится на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Счет в середине первого периода открыл Алексей Василевский, реализовав большинство. После перерыва ХК Автомобилист» осталась в меньшинстве, и москвичи смогли отыграться. Но Дэн Секстон вывел “Автомобилист” вперед. Однако соперники не собирались сдаваться и быстро выровняли счет. Победный гол на 1-й минуте забил новичок ХК «Автомобилист».

Екатеринбургские хоккеисты по ходу встречи дважды оставался втроем, но больше не позволили “Спартаку” догнать себя.

В матче шайбы забросили:

1:0 Василевский

1:1 Трунев

2:1 Сектон (Да Коста)

2:2 Хохлачев (Филатов)

3:2 Секстон (Доус, Да Коста)

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