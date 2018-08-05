Московское «Динамо» выиграло у рижских одноклубников

5 Авг. 18:10 2018-08-05T18:10:14+03:00

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Матч стартовал с обоюдоострых атак, однако первый период не принес голов ни одному из соперников. Следующая двадцатиминутка началась с гола рижской команды. Отыграться москвичи смогли только в конце второго периода. Шипачев с подачи Волкова забросил шайбу за 1 секунду до конца второй двадцатиминутки.

Третий период начался в неспешном темпе и при густом тумане. Но несмотря на сложные условия еще один новичок «Динамо» Евгений Мозер обхитрил соперников и из-за ворот поразил ворота рижан — 2:1.

Почувствовав вкус голов, динамовцы просто-таки смяли своих одноклубников в оставшееся время. В результате выиграли со счетом 4:1.

Традиционно, после сирены команды исполнили по пять штрафных бросков. В них также сильнее оказались динамовцы. Единственный точный бросок на счету Тарасова.