Московское «Динамо» выиграло у рижских одноклубников
Матч стартовал с обоюдоострых атак, однако первый период не принес голов ни одному из соперников. Следующая двадцатиминутка началась с гола рижской команды. Отыграться москвичи смогли только в конце второго периода. Шипачев с подачи Волкова забросил шайбу за 1 секунду до конца второй двадцатиминутки.
Третий период начался в неспешном темпе и при густом тумане. Но несмотря на сложные условия еще один новичок «Динамо» Евгений Мозер обхитрил соперников и из-за ворот поразил ворота рижан — 2:1.
Почувствовав вкус голов, динамовцы просто-таки смяли своих одноклубников в оставшееся время. В результате выиграли со счетом 4:1.
Традиционно, после сирены команды исполнили по пять штрафных бросков. В них также сильнее оказались динамовцы. Единственный точный бросок на счету Тарасова.