2018-08-05T15:13:27+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Стадион «Нижний Новгород» становится счастливым для ФК НН

Очередную победу одержала нижегородская команда в домашнем матче
Юлия ДАНЧЕНКО
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Комментирую победу ФК «Нижний Новгород» над ФК «Чертаново» 4 августа, глава региона Глеб Никитин сказал, что стадион «Нижний Новгород» становится счастливым для нижегородских футболистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- «Нижний Новгород» показывает результат, который ждут от команды болельщики, — отметил Глеб Никитин. - Сейчас мы находимся на начальном этапе пути, когда приходится шаг за шагом завоевывать доверие болельщиков. И «Нижний Новгород» показывает себя как яркая и волевая команда. Приятно, что и нижегородцы ценят этот посыл — сегодня на стадионе присутствовали почти 15 000 тысяч зрителей. С учетом летних выходных очень неплохой показатель, но необходимо стремиться к большему. Призываю всех жителей региона 8 августа прийти на «Стадион Нижний Новгород» и поддержать наших ребят во встрече с «Лучом».

Напомним, ФК «Нижний Новгород» выиграл у ФК «Чертаново» со счетом 2:1. Первый гол забил Аюпов – мяч отскочил от рук вратаря и попал в ворота москвичей. Победный гол забил Игнатович. После удара Аюпова он переправил «футбольный снаряд» впритирку со штангой, отпраздновав гол потрясающим кульбитом.

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