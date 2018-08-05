2018-08-05T13:49:43+03:00
Общество

Вор из Воронежа украл из квартиры в Нижегородской области 25 тысяч рублей

Дивеевские полицейские нашли вора через пять месяцев
Юлия ДАНЧЕНКО
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Полицейские Дивеевского района задержали вора, который ограбил квартиру еще в марте. Об этом сообщает МВД России по Нижегородской области. В защиту правоохранительных органов следует сказать, что преступник был заезжим, аж из Воронежа приехал. Видимо, не хватило денег, чтобы добраться до святых мест.

Злодеяние свое он совершил в марте этого года. После чего в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дивеевский» обратился местный житель, который и сообщил, что у него из дома пропали 25 тысяч рублей. По признакам преступления было возбуждено уголовное дело. И начались оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых сотрудники полиции нашли вора.

Им оказался 36-летний ранее не судимый житель Воронежской области. Как удалось выяснить, вор проник в помещение через чердак дома.

Сейчас преступник задержан и находится под подпиской о невыезде. В содеянном он полностью сознался и вернул украденные деньги.

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