ФК «Нижний Новгород» обыграл ФК «Чертаново»

5 Авг. 09:14 2018-08-05T09:14:23+03:00

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Игра началась очень оживленно, и нижегородцы быстро забили первый гол. Удар Аюпова из-за пределов штрафной вратарь москвичей отбил неудачно: мяч от рук Ломаева влетел в сетку. Но чертановцы через пару минут забили ответный гол. Майрович убежал в контратаку и пробил под перекладину.

Второй гол ФК «Нижний Новгород» забили уже после перерыва. Игнатович после удара Аюпова переправил «футбольный снаряд» впритирку со штангой, отпраздновав победный мяч потрясающим кульбитом. Гости могли отыграться после подачи углового, но Сысуев не позволил мячу пересечь линию ворот.

Домашний матч закончился со счетом 2:1. Несмотря на дождливый вечер, на стадионе собралось почти 15 тысяч болельщиков.

Было во время матча и много предупреждений. Их получили: Игнатович (12), Федорив (15), Нежелев (89) – Зиньковский (32), Витюгов (84), Сарвели (86).