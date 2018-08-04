2018-08-04T13:36:29+03:00
Общество

77 домоуправляющих компаний в Нижегородской области лишены лицензий

С начала года у них в управлении не было ни одного дома
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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77 нижегородских домоуправляющих компаний были лишены лицензий. Все они с 1 января 2018 года не имеют в управлении ни одного многоквартирного дома. Соответствующее решение было принято на очередном заседании лицензионной комиссии.

- Жилищная инспекция Нижегородской области и министерство ЖКХ пытается сделать деятельность управляющих компаний более упорядоченной, прозрачной и понятной для жителей, - пояснил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. – Некоторые из вынесенных на обсуждение компаний с самого момента своего создания не пытались взять в управление многоквартирные дома. Соответственно они не занимаются своей прямой деятельностью.

Напомним, в соответствии с изменениями в жилищном кодексе России, срок действия лицензий тех компаний, в управлении у которых нет многоквартирных домов, составляет шесть месяцев. Для многих из них точкой отсчета стало 11 июля.

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