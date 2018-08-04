В Нижнем Новгороде пройдет первый в России фестиваль web-сериалов

4 Авг. 12:56 2018-08-04T12:56:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде с 4 по 7 августа пройдет первый в России фестиваль web-сериалов Realist Web Fest. Об этом сообщают организаторы фестиваля Digital Reporter при поддержке министерства культуры Нижегородской области.

- Помимо конкурсной программы, которую предстоит оценить международному жюри, Realist Web Fest проведет для участников и гостей деловую секцию с мастер-классами и круглыми столами, - сообщают организаторы. – Этот фестиваль станет площадкой для комфортного общения и продуктивного обмена опытом и где российская индустрия веб-сериалов станет частью мирового процесса.

Для участия в фестивале заявку подали 14 стран мира. В рамках фестиваля нижегородцам планируют показать новый контент для цифровых медиа, одним из которых станут web-сериалы. Церемония открытия фестиваля состоится 4 августа в 20:00 в ГЦСИ «Арсенал».