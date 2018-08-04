В Нижегородской области начинают принимать заявления на участие в ЕГЭ в сентябре

4 Авг. 12:06 2018-08-04T12:06:23+03:00

Их будут принимать в срок с 6 по 20 августа 2018 года

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В Нижегородской области начинают принимать заявления на участие в ЕГЭ в сентябрьские сроки. Об этом сообщает федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

- Прием заявлений осуществляется с 6 по 20 августа включительно, - говорится в сообщении. – Заявления подаются в места регистрации, определяемые региональными органами управления образованием. Уже известно, что экзамены в сентябре будут проводиться по двум предметам – русскому языку и математике базового уровня.

В частности, 4 сентября будет проходить экзамен по русскому языку, 7 сентября – по математике базового уровня, а 15 сентября – сразу по двум предметам.

Принять участие в этом экзамене смогут те ученики, кто не прошел итоговую аттестацию или получил неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предметам. А вот выпускники прошлых лет или желающие просто улучшить свои результаты участвовать в нем не смогут.