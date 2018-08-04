2018-08-04T11:38:46+03:00
Экономика

В Нижегородской области подешевели яйца, морковь и картофель

Нижегородстат отчитался о ценах на продукты питания
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области за последнюю неделю подешевели морковь, куриные яйца и картофель. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой Федеральную службу статистики по Нижегородской области.

- В период с 23 по 30 июля в Нижегородской области на 4,5% снизилась средняя цена на картофель, на 3,1% - на куриные яйца и на 4,1% - на морковь, - говорится в сообщении министерства. – Кроме того, по данным службы статистики, за неделю упали цены на сливочное масло, черный чай и яблоки. В целом же стоимость условного продуктового набора в Нижегородской области на 8% меньше среднероссийских показателей.

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин поручил региональному правительству выделить средства на поддержку сельского хозяйства в Нижегородской области.

- От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей региона, - напомнил Глеб Никитин. - Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области.

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