2018-08-04T11:04:29+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде завершился ремонт четырех участков дорог

Работы проводились в рамках программы «Безопасные и качественные дороги»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде в период с 27 июля по 2 августа подрядчики завершили ремонт четырех участков дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Сейчас ремонт полностью выполнен на 15 участках дорог, - сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации. – Речь идет о проспекте Бусыгина на участке от улицы Переходникова до улицы Львовской, дороге от улицы Строкина до улицы Детской, улице Самаркандской, улице Баумана и Порт-Артурской. Также были отремонтированы по два участка на улицах Коминтерна и Федосеенко. Кроме того, работы уже выполнены в переулке Вайгач, на проспекте Союзном, улице Ясной, улице Академика Сахарова и улице Ванеева.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Новгороде отремонтируют 38 километров городских дорог. При этом городские власти намерены тщательно следить за ходом ремонта. В случае, если будет выявлен некачественный ремонт, работа подрядчиков приниматься не будет.

Кроме того, на 32-х отремонтированных участках дорог планируют нанести терморазметку общей площадью 17 тысяч квадратных метров.

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