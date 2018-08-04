2018-08-04T09:46:33+03:00
Звезды

Площадка для буккроссинга откроется в парке имени Пушкина

Мероприятие пройдет в рамках книжной выставки «Читаем летом»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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5 августа в 11:00 в парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина откроется книжная выставка-настроение «Читаем летом». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В рамках этого мероприятия сотрудники центральной районной детской библиотеки имени Крылова представят на выставке книги разных жанров на любой вкус и возраст, - говорится в сообщении. – На специальной книжной поляне можно будет увидеть свыше 20 экземпляров произведений российских и зарубежных авторов.

Одновременно с этим в парке откроется площадка для буккроссинга «Прочитал книгу – поделись с другом», где любой желающий сможет взять себе понравившуюся книгу. Единственное условие – взамен надо оставить свою.

А вот маленьких посетителей ждут подвижные игры и литературная викторина «Герои любимых сказок». А завершится литературный праздник мастер-классом по изготовлению закладок в виде забавных совушек.

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