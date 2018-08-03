3 Авг. 18:04 2018-08-03T18:04:01+03:00

Он пройдет в рамках открытия воркаут-площадки для маленьких спортсменов

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Знаменитый футболист и тренер Дмитрий Черышев проведет мастер-класс для юных футболистов Арзамаса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Во время мероприятия наставник футбольного клуба «Нижний Новгород» не только понаблюдает за игрой юных футболистов, но и даст им наставления и советы, - говорится в сообщении. – Эти занятия стали частью проекта «Живи спортом», инициатором которого стал глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, в рамках этой губернаторской инициативы в регионе этим летом откроется 80 воркаут-площадок – спорткомплексов под открытым небом, которые будут круглосуточно круглогодично доступны жителям Нижегородской области.