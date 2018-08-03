В Городце у директора ДУКа арестовали дом и земельный участок стоимостью 10 миллионов рублей

3 Авг. 17:12 2018-08-03T17:12:26+03:00

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Городецкая городская прокуратура Нижегородской области поддержала ходатайство следственных органов о наложении ареста на земельный участок, принадлежащий директору домоуправляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и «Мошенничество».

В период с 01июля 2013 года по 30 марта 2018 года злоумышленник не перечислил ресурсоснабжающей организации денежные средства жильцов. Он завладел деньгами в сумме порядка 23 миллионов рублей.

Суд удовлетворил данное ходатайство. В качестве обеспечительной меры для возмещения вреда, причиненного преступлениями, наложен арест на имущество подозреваемого. Речь идет о доме площадью 312 квадратных метров и земельный участок 700 квадратных метров, которые в общей сложности оценены на 10 миллионов рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.