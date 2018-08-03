2018-08-03T17:05:04+03:00
Общество

Владимир Панов назвал ложью информацию о дорогих подарках для чиновников

По словам города, речь идет лишь о технической правке в документах
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сенсационную новость о дорогих подарках для нижегородских чиновников, появившуюся накануне в федеральных СМИ, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов назвал ложью. Об этом он заявил на специально собранном брифинге.

- Вчера на федеральных новостных лентах появилась новость о том, что чиновникам города Нижнего Новгорода разрешено получать подарки вместо трех тысяч до сорока тысяч. Эта новость является ложью, - заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Все, что касается подарков госслужащим, все это регламентируется федеральным законодательством. Чиновникам запрещено принимать подарки стоимостью от трех тысяч рублей. При получении такого подарка в рамках официальных мероприятий он становится либо федеральной, либо муниципальной собственностью. Поэтому ни один мэр в России не может изменить этот порядок. То постановление, которое журналисты интерпретировали таким образом, говорит лишь о порядке учета. Теперь в реестр муниципальной казны включаются только подарки стоимостью свыше 40 тысяч рублей, а меньше этой суммы – числятся на бухгалтерском учете администрации.

По словам главы Нижнего Новгорода, сейчас городская администрация ждет от СМИ устранения ошибок и извинений, в противном случае они готовы обратиться в суд.

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