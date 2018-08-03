2018-08-03T17:01:31+03:00
Общество

Марии Ложкаревой нет в больницах

Добровольцы обзвонили ближайшие больницы
Юлия ДАНЧЕНКО
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Поиски пропавшей 13-летней девочки Марии Ложкаревой идут полным ходом, не останавливаясь ни на минуту. Военные, спецслужбы, волонтеры и добровольцы не только заглядывают под каждый куст и проверяют все здания в округе, но и обзвонили все больницы.

- Кстовские больницы обзвонили: или не поступала, или не берут трубку, - написал один из волонтеров.

- В богородских больницах ее нет, - ответил другой волонтер.

Напомним, 13-летняя Мария Ложкарева пропала 1 августа в садовом товариществе «Борок» в деревне Горный Кстовского района. Около 19.00 девочка, которая гостила и уотца на даче, пошла кататься на велосипеде и не вернулась.

Приметы Марии:

На вид девочке 12 лет, рост около 164 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы рыже-русые, стрижка «каре», носит очки в пластиковой оправе розово-красного цвета.

Была одета в голубые джинсовые шорты, светлую футболку с рисунком, сланцы бело-синего цвета. Из дома она уехала на складывающимся велосипеде «Стелс» или «Форвард» красного цвета.

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