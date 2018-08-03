2018-08-03T15:29:10+03:00
Общество

На Нижегородскую область надвигаются грозы, ливни и град

Юлия ИСАЕВА
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В ближайшие три часа 3 августа 2018 года местами по северу Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град и сильный ветер. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно информации, порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду. Такая погода сохранится и к утру 4 августа.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Могут оборваться провода и нарушиться работа объектов ЖКХ. Кроме того, специалисты предупреждают о возможных затруднениях при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Из-за такой погоды также прогнозируется увеличение ДТП и подтопения.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует жителям не покидать дома во время града и держаться подальше от окон.

- Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте.Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение, - посоветовали в ведомстве.

Также необходимо держаться подальше от ЛЭП, деревьев и легких построек.

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