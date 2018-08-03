2018-08-03T15:11:12+03:00
Общество

Глеб Никитин подвел итоги обсуждения Стратегии в районах Нижегородской области

В итоговый вариант документа было включено свыше 600 предложений от районов
Василий КРОТОВ
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги обсуждения региональной стратегии развития в районах области. В общей сложности, таких стратегических сессий было 38. По их итогам в документ было включено более 600 предложений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- При подготовке стратегии важно учесть интересы каждого муниципального образования, каждой семьи и каждого жителя региона, - уверен глава Нижегородской области Глеб Никитин. – Участниками стратегических сессий было разработано около 1,5 тысяч предложений, 600 из которых будут включены в итоговый вариант документа. Остальные предложения будут рассмотрены при разработке стратегий развития муниципальных образований.

По словам главы региона, полноценный стратегический документ будет представлен жителям региона в августе. При этом любой желающий сможет изучить проект на специально созданном портале и внести свои предложения.

Также анкетирование будет проводиться на нижегородских предприятиях. Кстати, наибольшее число предложений от жителей касается сферы благоустройства, ЖКХ, здравоохранения и образования

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