В Нижегородской области производство яиц увеличилось на 4,5%

3 Авг. 14:21 2018-08-03T14:21:43+03:00

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В Нижегородской области рост производства куриных яиц за период с января по июнь 2018 года составил 4,5 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

По этим показателям Нижегородская область заняла второе место в Приволжском федеральном округе, в в Российской Федерации оказалась на десятом.

За указанный период производство яиц составило более 694 миллионов штук. Кроме того, на птицеводческих предприятиях поголовье птицы увеличилось на 2,4 процента.

Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал правительство области найти дополнительные механизмы привлечения инвестиций в сельское хозяйство региона. Об этом он заявил 26 декабря 2017 года во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона.