2018-08-03T13:19:19+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой

Юлия ИСАЕВА
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Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Об этом сообщается на сайте СУ СК СР по Нижегородской области.

Сейчас ведется расследование.

Вечером 1 августа 2018 Маша Ложкарева с разрешения отца ушла кататься на велосипеде в СНТ «Борок» Кстовского района. До настоящего времени ее местонахождение не известно. По информации, ранее она никогда не уходила, конфликтов в семье не было.

Сейчас поисками подростка занимаются военные, волонтеры, следователи, полиция, администрация района и МЧС. Всего в поисковых мероприятиях участвуют более 400 человек.

В настоящее время расширена территория поиска пропавшего ребенка: проводится обследование лесных массивов, полей, исследуются водоемы.

Приметы девочки: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.

Она была одета в белую футболку с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, при себе был сотовый телефон. Мария уехала на велосипеде красного цвета.

Сотрудники полиции просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или обстоятельствах её исчезновения, сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Кстовскому району 8 (83145) 3-92-45, или по каналу связи «02».

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