2018-08-03T12:25:44+03:00
Общество

В ближайшие выходные в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность

Юлия ИСАЕВА
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С 4 по 6 августа в большинстве районов Нижегородской области и в областном центре сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). Об этом сообщают данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с погодой повышается вероятность возникновения ЧС, но они не поднимутся выше муниципального уровня. Кроме того, специалисты предупреждают о возможном увеличении количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Региональное ГУ МЧС рекомендует нижегородцам быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности. Также запрещается жечь мусор на садовых участках и рядом с лесом.

- Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал, - пояснили в ведомстве.

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