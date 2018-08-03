Жители опасаются эксгибициониста за Нижегородской ярмаркой

3 Авг. 12:07 2018-08-03T12:07:38+03:00

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Первого августа в районе Нижегородской ярмарки вблизи Канавинского ФМС нижегородцев напугал эксгибиционист. Мужчина шел по дороге к Канавинскому ФМС и держал в руке половой орган. По словам очевидцев, когда в радиусе обзора возник другой представитель сильного пола, он спрятался за дом, а потом опять вернулся на ту же дорогу.

- Выглядит не дурачком, молодой, прилично одет — в хорошую спортивную форму, - говорят свидетели.

Мужчина держал в руке телефон, разговаривал или снимал себя.

Жители утверждают, что видели мужчину в другой день у школы:

- Когда я его первый раз увидела, столкнувшись на углу дома, который в тех же местах рядом со школой, за ФМС, я потеряла дар речи. Я видела только телефон сначала, а потом мне весь вид открылся. Сначала было как-то смешно. Потом, когда я его встретила еще несколько раз, мне уже стало страшно. Коллега с работы говорит, что тоже один раз его видела. Тоже около школы. Но там же дети. Он явно больной и бить его нельзя. Мужиков он шкерится. Ему явно нужно в психушку!