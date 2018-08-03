2018-08-03T11:59:47+03:00
Общество

Правительство Нижегородской области проведет «горячую линию» по ветхому и аварийному жилью

Юлия ИСАЕВА
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Приемная правительства Нижегородской области проведет интернет-линию и «горячую» телефонную линию по вопросам ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Жители смогут задать свои вопросы с 15 августа по 21 августа черезинтернет-линию. Она будет работать с 10:00 до 12:00. А 21 августа в это же время будет действовать еще «горячая» телефонная линия.

Тема:«Ветхое и аварийное жилье: процедура признания и порядок расселения».

Телефон «горячей линии»: 8 (831) 411-91-91.

Интернет-линия будет размещена на сайте правительства Нижегородской области.

Напомним, в июле 2018 года областная прокуратура проверила условия проживания нижегородцев в аварийном доме №34 по улице Коммуны в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Расселить его и снести предполагалось до 30 декабря 2030 года.

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