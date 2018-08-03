Женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку на улице Горького

3 Авг. 11:03 2018-08-03T11:03:44+03:00

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В Нижегородском районе Нижнего Новгорода пенсионерка погибла под колесами иномарки. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия случилась 2 августа в 12:30 на улице Максима Горького. Женщина за рулем автомобиля марки «Фольксваген» сбила 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали в больнице имени Семашко, где она скончалась от полученных травм.

30 июля 2018 года в 23:55 на третьем километр автодороги подъезд к деревне Покровка от автодороги Выкса – Вознесенское – Сатис 13-летний водитель мотоцикла сбил пенсионерку и скрылся с места аварии. Однако сотрудники Госавтоинспекции его поймали. 64-летняя женщина скончалась на месте ДТП. Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.